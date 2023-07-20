Politika

Irak ordusundan Kürt çiftçilere saldırı

Kerkük’te Irak ordusunun Kürt çiftçilere saldırdığı bildirildi.
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kürdistan Irak ordusu Kerkük Kürt çiftçiler

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Sergeran ilçesine bağlı Şenaxe köyünde Kürt çiftçiler Irak askerleri tarafından tartaklanarak hakarete uğradı.

K24’e konuşan ve güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir çiftçi, “Bu sabah Irak ordusu Kürt çiftçilerin peşine düşmüş. Birçok yerde biçerdöver ve tarım aletlerini tahrip ettiler. Çiftçilere hakaretler edip arazilerine yaklaşmalarına bile izin vermiyorlar” dedi.

Irak ordusunun baskı ve hakaretleri yüzünden bazı çiftçilerin köyü terk etme kararı aldığı ve hayvanlarını alarak Erbil’e doğru yola çıktığı belirtildi.

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