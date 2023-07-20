Ukrayna: Rusya tahıl depolarını hedef alıyor

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Rusya'nın Odessa limanındaki tahıl depolarını hedef aldığını duyuran Kiev yönetimi, hava saldırılarında en az 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev yönetimi, Rus birliklerinin Ukrayna'nın limanlarına yönelik pazartesi günü başlattığı hava saldırılarının sürdüğünü duyurdu. Dün gece boyunca insansız hava araçlarıyla (İHA) devam eden saldırıların, Odessa limanındaki altyapıya zarar verdiği belirtildi.

Ukrayna, limandaki tahıl depolarının hedef alındığını aktardı.

Odessa ve Mıkolayiv bölgelerin saldırı altında olduğunu aktaran Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasında, "Rus füzeleri, limanları, marinaları, apartmanları ve ticari binaları hedef aldı. Düşman 19 seyir füzesi ve 19 kamikaze insansız hava aracı kullandı" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’nın Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Vitaliy Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın dün gece Mıkolayiv şehir merkezine saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırının 3 katlı bir apartman ve çevresindeki altyapıya yapıldığına işaret eden Kim, saldırıda 19 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Moskova yönetimi, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya aldığını açıklamasının ardından Ukrayna'nın Odesa ve Mıkolayiv limanlarına saldırılar düzenlemişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Odesa'yı bombalamasının Kırım ile Rusya arasında bağlantıyı sağlayan Kerç Köprüsü'ne yapılan saldırıya karşı düzenlenen bir 'intikam saldırısı' olduğunu duyurmuştu.

Rusya ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde pazartesi sabahı bir patlama meydana geldi. Rusya, 'Kırım Köprüsü' olarak da bilinen Kerç Köprüsü'nde hasara yol açan olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi ve saldırının Ukrayna özel timleri tarafından düzenlendiğini iddia etti. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, saldırının Ukrayna donanmasına ait iki İHA'yla düzenlendiğini öne sürmüştü.

Saldırıyı soruşturan komite, köprünün bir kısmının hasar gördüğünü ve bir araçta seyir halinde olan iki kişinin öldüğünü açıkladı.