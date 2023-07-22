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Sudanlı müzisyen açlıktan öldü

Ünlü Sudanlı müzisyen Halid Senhuri’nin açlıktan öldüğü haberi ülkeyi yasa boğdu.
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dünya Sudan Açlık

HABER MERKEZİ

Omdurman kentindeki evinde ölü bulunan ve açlıktan öldüğü tespit edilen müzisyen Halid Senhuri, ülkede büyük bir üzüntü yarattı. Yakınları, Senhuri’nin günlerdir yiyecek bulamadığını ve öldükten sonra da kardeşi tarafından evinin önüne gömüldüğünü anlattı.

Senhuri, kardeşi tarafından toprağa verildi

Müzisyen Senhuri, ülkedeki savaş nedeniyle açlıktan ölen ilk kişi değil. Geçtiğimiz ay da Ermeni asıllı iki kız kardeş 55 gün sonra evlerinde açlıktan ölmüş halde bulunmuştu. İki kız kardeşin, bölgedeki bombardıman nedeniyle evlerinden çıkamadığı öğrenildi.

Toplumsal Kalkınma Bakanı Sıddık Ferini yaptığı açıklamada, başkent Hartum sakinlerinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bakan, yardım çağrılarının az olmasının nedeninin, Sudan halkının utangaç olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bakan Ferini, iç savaş nedeniyle ülkenin dört bir yanının yoksulluğun pençesinde olduğunu ifade etti.

Yapılan kısa süreli ateşkeslere rağmen Sudan’da savaş devam ediyor. Çatışmalarda siviller ve sağlık kuruluşları da büyük zarar görüyor. Ülkedeki iç savaş aynı zamanda ekonomiyi de çökertmiş durumda. Savaşın yol açtığı maddi zararın 40 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

ORDU VE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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