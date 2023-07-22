Cotyar Adil: Yarın Bağdat’la anlaşmaya varacağız

ERBİL (K24)

Medya ve Enformasyon Ofisi Başkanı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat’la müzakere heyeti üyesi Cotyar Adil, Yarın Bağdat’a yapacakları ziyaretle ilgili K24 yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta heyetin Bağdat’taki yetkililerle yaptığı görüşme hakkında Adil, “O görüşmede çok önemli adımlar atıldı ve bazı konular ele alındı. Irak bütçe yasasının uygulanmasına bağlantılı olan konular ve iki tarafın sahip olduğu haklar değerlendirildi” dedi.

Müzakere edilmeyen iki başlığın kaldığını söyleyen Cotyar Adil, şunları kaydetti:

“İlki, petrol dışı gelirler meselesidir. Irak Merkez Bankası’nda bir hesap açıldı ve petrol dışı gelirlerden elde edilen paralar bu hesaba aktarılacak. Aynı zamanda Irak genelinde ve Kürdistan Bölgesi’nde üretilen varil başına petrol konusu da müzakere edilecek.

Yarın sabah bu iki konunun da çözüleceği inancındayız. Bu durumda Kürdistan Bölgesi’nin aylık bütçesinin gönderilmesi gerekiyor. Buna, Irak hükümeti üzerinde hesaplanan ‘hesapların tasfiyesi’yle ilgili altı aylık bütçe dahil değil. Bunun da Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları çerçevesinde gönderilmesi gerekiyor. Bu konularda yarın sabah müzakere edilip, anlaşma sağlanmasını temenni ediyoruz.”

Cotyar Adil, bütçe yasası gereği Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından şu an günlük yaklaşık 60 bin varil petrol çıkararak rafine ediyor ya da başka işlerde kullanıyor.