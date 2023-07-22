Politika

Cotyar Adil: Yarın Bağdat’la anlaşmaya varacağız

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat’la müzakere heyeti üyesi Cotyar Adil, birçok sorunla ilgili yarın Bağdat’la anlaşmaya varmalarının muhtemel olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Cotyar Adil Bağdat

ERBİL (K24)

Medya ve Enformasyon Ofisi Başkanı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Bağdat’la müzakere heyeti üyesi Cotyar Adil, Yarın Bağdat’a yapacakları ziyaretle ilgili K24 yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz hafta heyetin Bağdat’taki yetkililerle yaptığı görüşme hakkında Adil, “O görüşmede çok önemli adımlar atıldı ve bazı konular ele alındı. Irak bütçe yasasının uygulanmasına bağlantılı olan konular ve iki tarafın sahip olduğu haklar değerlendirildi” dedi.

Müzakere edilmeyen iki başlığın kaldığını söyleyen Cotyar Adil, şunları kaydetti:

“İlki, petrol dışı gelirler meselesidir. Irak Merkez Bankası’nda bir hesap açıldı ve petrol dışı gelirlerden elde edilen paralar bu hesaba aktarılacak. Aynı zamanda Irak genelinde ve Kürdistan Bölgesi’nde üretilen varil başına petrol konusu da müzakere edilecek.

Yarın sabah bu iki konunun da çözüleceği inancındayız. Bu durumda Kürdistan Bölgesi’nin aylık bütçesinin gönderilmesi gerekiyor. Buna, Irak hükümeti üzerinde hesaplanan ‘hesapların tasfiyesi’yle ilgili altı aylık bütçe dahil değil. Bunun da Kürdistan Bölgesi’nin mali hakları çerçevesinde gönderilmesi gerekiyor. Bu konularda yarın sabah müzakere edilip, anlaşma sağlanmasını temenni ediyoruz.”

Cotyar Adil, bütçe yasası gereği Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından şu an günlük yaklaşık 60 bin varil petrol çıkararak rafine ediyor ya da başka işlerde kullanıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv