Yaşam

Otel odasında baygın halde bulunan Johnny Depp'in intihar ettiği iddiası

ABD'li Hollywood yıldızı Johnny Depp'ten gelen haber hayranları arasında büyük paniğe neden oldu.
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Johnny Depp
Johnny Depp
avrupa Johnny Depp Hollywood

HABER MERKEZİ

Dünyaca ünlü yıldız Johnny Depp'in Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kaldığı otelde baygın halde bulunduğu açıklandı.

Eski eşi Amber Heard ile olaylı davasıyla çok konuşulan yıldızın intihara teşebbüs ettiği konuşuluyor.

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in müzik grubu Hollywood Vampires'ın Budapeşte'deki konserini son anda iptal etmesi büyük yankı uyandırmıştı.

İptalin nedeni sonradan anlaşıldı. Depp, ölümle burun buruna geldi.

Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı olduğu bilinen Depp, Budapeşte'de kaldığı otel odasında kendinden geçmiş halde bulundu.

Durumu oldukça kötü olan Depp için otel odasına doktor çağrıldı ve bu nedenle grup, konsere çıkamadı.

Gruba yakın bir kaynak, “Her şey ayarlandı, sahne kuruldu, sahne arkası ekibi konser için hazırdı. Özellikle grup üyeleri için öğleden sonraki ses kurulumunu yaptıklarından kimse bir sorun olabileceğini düşünmedi” dedi.

Ancak sonradan Depp’in durumu kötüleşince tıbbi yardım çağrıldı. Bu ani duyuru karşısında şaşıran hayranlar, endişelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazıları bunun teknik bir sorun olup olmadığını merak ederken, diğerleri grup üyelerinin iyi olup olmadığından endişe duyuyordu.

Hatta öyle ki, iddialar büyüdü ve sosyal medyada Depp’in otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylentilerine bile yol açtı. Bununla birlikte Hollywood Vampires yoluna devam etmeye hazır.

23 Temmuz’da Almanya’daki son konserleriyle Avrupa’daki turlarına devam edecekler ve iptal edilen konserlerini de telafi edecekler.

 

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