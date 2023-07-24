Çin'de ortaokulun çatısı çöktü: En az 10 ölü

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Olay ülkenin kuzeydoğusundaki Qiqihar kentinde meydana geldi.

Çökme sırasında salonda 19 kişinin olduğu belirtildi. 4 kişi kaçarak kurtuldu. 10 kişi hayatını kaybetti.

Ekipler göçük altında kalan 1 kişiyi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Hayatını kaybedenlerin kaç yaşında olduğuna ilişkin bilgi henüz verilmedi.

İlk incelemelere göre, salonun bitişiğindeki bir inşaatın yapım aşaması sırasında salonun çatısına bir inşaat malzemesi bırakıldı. Bu malzeme yağmur nedeniyle ağırlık kazanarak salonun çatısında çökmeye neden oldu.

İnşaattan sorumlu isimler gözaltına alındı.