Genel

Çin'de ortaokulun çatısı çöktü: En az 10 ölü

Çin'de bir ortaokulun spor salonunun çatısının çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Çin çökme tavan ortaokul

HABER MERKEZİ

Olay ülkenin kuzeydoğusundaki Qiqihar kentinde meydana geldi.

Çökme sırasında salonda 19 kişinin olduğu belirtildi. 4 kişi kaçarak kurtuldu. 10 kişi hayatını kaybetti.

Ekipler göçük altında kalan 1 kişiyi kurtarmak için zamanla yarışıyor.

Hayatını kaybedenlerin kaç yaşında olduğuna ilişkin bilgi henüz verilmedi.

İlk incelemelere göre, salonun bitişiğindeki bir inşaatın yapım aşaması sırasında salonun çatısına bir inşaat malzemesi bırakıldı. Bu malzeme yağmur nedeniyle ağırlık kazanarak salonun çatısında çökmeye neden oldu.

İnşaattan sorumlu isimler gözaltına alındı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv