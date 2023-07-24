Yaşam

Kürdistan Erkekler Birliği: Erkeğe yönelik şiddet arttı

Kürdistan Erkekler Birliği verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında erkeklere yönelik şiddet vakaları, geçen yılın aynı dönemine göre arttı.
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SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Erkekler Birliği, 2023’ün ilk 6 ayında erkekler tarafından 336 şikayette bulunuldu. Vakaların büyük çoğunluğunu özel yaşama müdahale, sosyal medyanın kötü kullanımı, aldatma, evden çıkarılma, çocuğunu görme hakkından mahrum edilme gibi ihlaller oluşturdu.

K24’e konuşan Kürdistan Erkekler Birliği Sekreteri Burhan Ali, kendi kayıtlarına göre bu yılın ilk 6 ayında 336 vakanın tespit edildiğini belirterek, “Ne yazık ki 39 intihar, kadınlar tarafından işlenen ya da kadınların yardımıyla işlenen 5 erkek cinayeti de kayıtlara geçti” dedi.

Burhan Ali, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla erkeklere yönelik şiddet olaylarında artık kaydedildiğini söyledi.

K24’e konuşan Süleymaniye’deki bir mağdur erkek, “Hiçbir gelirim yok. Caddelerde günümü geçiriyorum. Bazen annemi görüyorum, onun dışında hiçbir şeyim yok. Kardeş nedir, aile nedir bilmiyorum. Çünkü eşim hayatımı bu hale getirdi. Kendisi başka bir evlilik yaptı ve evinde hayatını yaşıyor” diye anlattı.

Uzmanlar, artan vakaların sebepleri olarak toplumsal, ekonomik ve psikolojik olayları sıralıyor.

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