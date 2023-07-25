Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat: 08.44’te meydana gelen depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR



Çevre illerden de hissedilen deprem, bölgede panik yaratırken, artçı sarsıntılar da başladı. Merkez üssü Kozan'da, saat 08.51'de 3.0 büyüklüğünde, saat 08.56'da 2.7 ve 2.5 büyüklüğünde, 08.57'de 2.5 büyüklüğünde, 09.02'de 3.0 büyüklüğünde, 09.24'te de 3.0 büyüklüğünde depremler oldu.

VALİ ELBAN: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Adana Valisi Süleyman Elban, tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok. Taramalarımız sürüyor" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, merkezde can ve mal kaybı bilgisi alınmadığını, Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü haberi aldıklarını söyledi.

AFAD: TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir" ifadesini kullandı.