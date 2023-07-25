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Adana'da 3 deprem daha

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah 08.44'te yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5, 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı.
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HABER MERKEZİ

Adana'nın Kozan ilçesinde üç deprem daha meydana geldi.

Kozan merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5, 3.9 ve 4.4büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, ilk depremin saat 10.33'te 3.5 büyüklüğünde, ikinci depremin saat 10.48'te 3.9 büyüklüğünde, üçüncü depremin ise saat 10.57'de ve 4.4 büyüklüğünde yaşandığını aktardı.

İlk deprem yerin 9.06 kilometre derinliğinde yaşandığını aktardı. İlçede artçılar devam ediyor.

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