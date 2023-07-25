Adana'da 3 deprem daha
HABER MERKEZİ
Adana'nın Kozan ilçesinde üç deprem daha meydana geldi.
Kozan merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından 3.5, 3.9 ve 4.4büyüklüğünde üç deprem daha yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-07-25
Saat:10:57:54 TSİ
Enlem:37.59 N
Boylam:35.888 E
Derinlik:9.06 km
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, ilk depremin saat 10.33'te 3.5 büyüklüğünde, ikinci depremin saat 10.48'te 3.9 büyüklüğünde, üçüncü depremin ise saat 10.57'de ve 4.4 büyüklüğünde yaşandığını aktardı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-07-25
Saat:10:33:18 TSİ
Enlem:37.607 N
Boylam:35.883 E
Derinlik:6.88 km
Detay:https://t.co/udvik8RzzM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlk deprem yerin 9.06 kilometre derinliğinde yaşandığını aktardı. İlçede artçılar devam ediyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 25, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2023-07-25
Saat:10:48:33 TSİ
Enlem:37.635 N
Boylam:35.889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/lvcEybGhgV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi