‘Türkiye’deki firmalarla Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler güçlenmeli’

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut'u Tabii Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed Salih karşıladı.

Kemal Muhammed Salih, söz konusu görüşmede Kürdistan Bölgesi Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türk firmaları arasındaki ilişkilere vurgu yapıldığını ve işbirliğine dikkat çekildiğini söyledi.

Türkiye Başkonsolosu, ülkesindeki şirketlerin Kürdistan Bölgesi Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkilerinin güçlendirilmesini istedi.

Görüşmenin bir diğer konusu ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümeti arasındaki teknik görüşmeler oldu.