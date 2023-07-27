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Başbakan’dan talimat: Avrupa’ya geçmek isterken ölen gencin naaşı Kürdistan Bölgesi’ne getiriliyor

Avrupa’ya kaçak yollardan girmeye çalışırken yaşamını yitiren Dindar Davud'un naaşı, Başbakan Mesrur Barzani'nin talimatı üzerine Kürdistan Bölgesi'ne getiriliyor.
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kürdistan Mesrur Barzani Dindar Davud Rekani mülteci

ERBİL (K24)

Avrupa yolunda yaşamını yitiren Şeladizeli Dindar Davud Rekani’nin naaşının Kürdistan Bölgesi’ne getirilmesi için harekete geçildi.

Edinilen bilgiye göre Başbakan Mesrur Barzani, söz konusu gencin naaşının memleketine defnedilmek üzere Kürdistan Bölgesi'ne getirilmesi için ilgili tüm taraflara gerekli girişimlerde bulunmaları talimatını verdi.

Şeladize'den gençlerle birlikte Bulgaristan ormanlarından Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan Dindar Davud Rekani, akrabalarıyla iletişimini kaybetmişti. Rekani’nin salı günü öldüğü bildirilmiş ve cesedi bulunmuştu.

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