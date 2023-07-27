Diyarbakır’dan Avrupa’ya kuru domates ihracatı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın kuru domatesi İtalya'da pizza yapımında da kullanılıyor.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Topraktaş Mahallesi’nde her yıl dünya mutfağına giren domatesler, kurutularak ihraç ediliyor. Kentteki hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen işçiler, domatesleri tarladan getirip kurutmak için bıçaklarla tek tek kesiyor. Kesilen domatesler daha sonra tuzlanıp, güneş altında 6 gün bekletiliyor.

İzmir’den Diyarbakır’a gelerek Diyarbakır ve Mardin bölgelerinde domates yetiştiriciliği yapan Gıda Mühendisi İsmail Mürselim, kendi ürettikleri domatesleri kurutup Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini dile getirdi.

Mürselim, "5 yıldır Diyarbakır ve Mardin bölgesinde hem domatesin yetiştirilmesinde hem de kurutmasını gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğumuz arazide kendi ürettiğimiz domatesleri kesip kurutuyoruz. Kuruttuğumuz domatesleri Avrupa ülkeleri olmak üzere ağırlıklı olarak İtalya, İngiltere, Almanya ama genelde İtalya’ya ihraç ediyoruz” dedi.

Günlük 100 ile 150 ton arasında domatesin kurutulduğunu dile getiren Mürselim, “Kendi tarlamızda günlük 100 ila 150 ton arasında domates topluyoruz. Topladığımız ürünleri o gün içerisinde kesip tuzlayıp kurutmaya bırakıyoruz. 5-6 gün içerisinde kuruyan domatesleri çuvallayıp depolara alıyoruz. Ondan sonra işlenmek üzere fabrikaya sevk ediyoruz. Domatesleri kesme alanında 80 kişi çalışıyor, tarlada toplama yapan 180-200 kişi çalışıyor. Ortalama 300-350 kişi ile çalışıyoruz” diye konuştu. (Kaynak: İHA)