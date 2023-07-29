Süleymaniye’de yangın!

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye'nin Bekreco mahallesinde çıkan yangında 3 dükkan yandı.

K24’e konuşan dükkanların sahibi, yangının elektrik kısa devresi nedeniyle çıktığını bildirdi.

K24 muhabiri, mahallede 3 dükkanın yandığını ve Süleymaniye Sivil Savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalıştığını belirtti.

Söz konusu dükkanların sahibi, “Dükkânlarım kısa devre nedeniyle yanarak kömür oldu. Dükkânlarımda züccaciye ve toplar vardı” dedi.

Dükkanların sahibi şöyle devam etti:

“İlk yangın başladığında kendi yangın söndürücümle kontrol altına almaya çalıştım ama yangın söndürücüm bitti. Öncesinde itfaiyeyi aradım ve şimdi yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Üç dükkanım da tamamen yandı.”

Yangında can kaybının yaşanmadığı bildirildi.