KDP ve KYB’den ortak açıklama: Seçimlerin yapılmasını destekliyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyetleri Süleymaniye’de bir araya geldi.

Kürdistan Parlamentosu ve Irak il meclisi seçimlerinin ele alındığı görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada tarafların Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin, Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın taraflarla görüştükten sonra belirlediği tarihte yapılmasını desteklediği ifade edildi.

Açıklamada Kürdistan Bölgesi’nin statüsü ve anayasal haklarının korunmasına vurgu yapıldı.

“Kürdistan halkına daha fazla hizmet için küçük çelişkileri bir kenara bırakmalıyız ve beraber sorunları çözmeye yoğunlaşmalyız” denilen açıklamada, “Peşmerge Güçleri’nin örgütlenme sürecinin devam etmesi yönünde karar aldık” ifadelerine yer verildi.

9’uncu hükümet kabinesinin yaptığı anlaşmalara destek vurgusunun yapıldığı açıklamada, sorunların çözümü için ikili ve diğer taraflarla görüşmelerin devam etmesi konusunda hemfikir kalındığı kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde taraflar arasında Kürdistan Parlamentosu seçimleri için görüşmelerin başlayacağını duyurmuştu.

Seçimlerin yapılması için 25 Şubat 2024 tarihi önerilmişti.