Politika

Lübnan’daki Filistin kampında çatışmalar yeniden başladı

Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampında dün akşam durulan çatışmalar sabah yeniden başladı.
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ortadoğu Lübnan Filistin mülteci kampı çatışmalar

HABER MERKEZİ

Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi ve bazı Filistinli gruplar arasında sabah saatlerinde yeniden çatışma çıktı.

Kampın dışarıdan güvenliğini sağlayan Lübnan ordusu ise kampa giriş ve çıkışları tamamen kapattı.

Ordu, aralıklarla üçüncü gününde devam eden çatışmalara karşı ek güvenlik tedbirleri aldı.

AYN EL-HELVADAKİ ÇATIŞMALAR

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde yer alan Ayn el-Helva Filistin Mülteci Kampı'nda 29 Temmuz'dan itibaren Fetih Hareketi ile husumetli oldukları bazı Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma başlamıştı.

Çatışmalarda 6 kişi ölmüş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Ayn el-Helva'daki çatışmalar dün akşam durmuş, ordu da kampın kapılarını açmıştı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmaların zamanlamasının mevcut bölgesel ve uluslararası koşullarda "şüphe uyandırıcı" olduğunu ifade etmişti.

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