Medvedev: Ukrayna’nın karşı saldırısı başarılı olursa nükleer silah kullanmak zorunda kalırız

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Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın cephede başarılı olması halinde Moskova’nın kendi nükleer doktrinine geri dönmek zorunda kalacağını iddia etti.

Medvedev, “Düşünün, NATO tarafından desteklenen Ukrayna saldırısı başarılı olursa ve topraklarımızın bir kısmı alınırsa, o zaman Rusya devlet savunma doktrinine göre nükleer silah kullanmak zorunda kalırız. Bunun dışında başka bir seçenek düşünülemez. Bu yüzden düşmanlarımız, askerlerimiz (başarısı) için dua etmeli. Onların başarısı, küresel bir nükleer savaşın çıkmamasını sağlıyor" dedi.

Kendisini Rusya’nın “en şahin seslerinden biri” olarak tanımlayan Medvedev, savaşın başından bu yana Moskova’nın nükleer silah kapasitesine ve bunları kullanma konusundaki kararlılığını sıklıkla dile getiriyor.

Medvedev, “Rusya'nın varlığını tehdit eden konvansiyonel silahlar kullanılması halinde, ülkeye yönelik saldırılara yanıt olarak nükleer silahların kullanılabileceğini” öngören Moskova’nın nükleer doktrinine daha önce de defalarca atıfta bulundu.

Ukrayna savaşın başından bu yana kaybettiği toprakları geni almak için son dönemde karşı saldırı başlatmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın cephede başarı sağladığı yolundaki açıklamalara karşı çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü savundu.