Politika

KYB: Barzaniler Enfali’nin yıldönümü, milletimizin birliğine vesile olsun

KYB Erbil Örgütü, Barzaniler Enfali’nin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik vurgusu yaptı.
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kürdistan KYB Barzaniler Enfali

ERBİL (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Erbil Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, “40 yıl önce Arap Baas rejimi, 31 Temmuz 1983’te milletimize karşı vahşi bir suç işleyerek, aynı vakitte 8 bin Barzani Kürt’ü vatandaşı belirsiz bir ölüme göndererek, diri diri çukurlara gömdü” denildi.

Söz konusu katliamın, çöken Baas rejiminin, Kürt milletini yok etme siyasetinin bir devamı olduğu anımsatılan açıklamada, “Bu suç, Barzanilerin ata topraklarından tenkil edildiği o korkunç programın ilk aşaması sonrasında yaşandı ve Bahirke, Quştepe ile Herir toplama kamplarına nakledildiler. Baas rejimi daha önce de sınır bölgesinde yaşayan sivil halkı üç aşamada tenkil etmişti” ifadeleri kullanıldı.

Barzaniler Enfali ve tüm Kürdistan şehitlerinin saygıyla anıldığı açıklamada, “Kurbanların aileleri ile yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Bu anmanın, milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyoruz. Yine bu acı anmada, o dönemlerde Barzani Kürtleri Enfali ailelerinin acılarını paylaşan ve onlara yardım eden sevgili Erbil halkının ulusal ve mert duruşundan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verildi.

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