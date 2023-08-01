Politika

ABD’den DAİŞ ve El Kaide bağlantılı onlarca kişi ve şirkete yaptırım

ABD, DAİŞ ve El Kaide terör örgütlerine Maldivler'deki operasyonlarına mali destek sağlayan 20 kişi ve 29 şirkete yaptırım kararı aldı.
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ABD ABD yaptırım DAİŞ El Kaide

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın brifinginde, söz konusu yaptırımların amacının Maldivler'deki terörist faaliyetlere yönelik mali ve diğer destek biçimlerini caydırmak ve engellemek olduğunu söyledi.

Yaptırımlarda adı geçenler arasında 18 DAİŞ ve DAİŞ-Horasan (DAİŞ-K) kolaylaştırıcısı ve iki El Kaide ajanı ile 29 bağlantılı şirket bulunuyor.

Miller, ABD'nin bu terör destek ağlarının hem yerel hem de uluslararası düzeyde oluşturduğu tehditlere karşı koyma ve saldırıları gerçekleştirmek için fon ve kaynaklardan yoksun bırakılmalarını sağlama taahhüdünde kararlı olduğunu söyledi.

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