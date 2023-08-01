İsveç’te sınır kontrolleri yoğunlaştırıldı, polisin yetkisi artırıldı

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Kur’an-ı Kerim’e yapılan çok sayıda saldırı Müslüman ülkelerle saldırıların düzenlendiği ülkeler arasında gerilim yaratırken, İsveç hükümeti bugün yaptığı açıklamada sınır kontrollerini 'yoğunlaştırmayı' planladığını söyledi.

Başbakan Ulf Kristersson, konuyla ilgili açıklamasında "İsveç'le çok zayıf bağları olan insanlar İsveç'e suç işlemek için gelmemeli" dedi.

İsveç'te Kuran'a yapılan en son saldırı, parlamento önünde Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem tarafından gerçekleştirilmişti. İkili, daha önce de Stockholm'deki ana cami ve İsveç'in başkentindeki Irak büyükelçiliği önünde benzer saldırılar düzenlemişti.

İsveç ayrıca, geçen hafta terörle mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aralarında silahlı kuvvetler ile kolluk kuvvetlerinin de bulunduğu 15 hükümet organına talimat vermişti.

Adalet Bakanı Gunnar Strommer de, yoğunlaştırılmış sınır kontrolleriyle ilgili olarak "İç sınır kontrolleri, güvenliğimizi tehdit edebilecek yolcuları belirlememizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Strommer ayrıca yeni İsveç yasasının bugün yürürlüğe girdiğini ve polise araç ve üst araması da dahil olmak üzere İsveç sınırları içinde daha geniş yetkiler verdiğini kaydetti.

Strommer, "Amaç, polis çalışmalarını güçlendirmek ve iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı da, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından İsveç ve Danimarka'nın harekete geçmemesinden ötürü 'hayal kırıklığını' dile getirdi.

İsveç hükümeti ise, ülkenin anayasal olarak korunan konuşma ve toplanma özgürlüklerinin altını çizse de Kuran yakma eylemlerini kınadı.

Danimarka da belirli durumlarda kutsal metinlerin yakılmasını içeren protestoları durdurmanın yasal yollarını araştıracağını duyurmuştu.