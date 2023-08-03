Ezidi Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye kanun teklifi sunuldu

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DAİŞ’in Şengal’de Ezidi Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 9 yıl geçti.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) Ezidi Soykırımı’nın tanınması için kanun teklifi verdi.

Ezidilerin zorla yerinden edilme, tecavüz, köle pazarlarında satılma gibi insanlık dışı saldırıları yaşadığını anımsatan Sayyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ezidi halkı hem kendi öz topraklarında hem de gitmek zorunda kaldıkları yerlerde statüsüz ve korumasız şartlarda yaşamaktadırlar. Dolayısıyla toplu katletme yöntemleriyle soyca yok edilmeye çalışılmanın yanında Ezidi Kürtleri, sınırları dahilinde yaşadıkları ülke ile çevre ülkelerin saldırgan ve/ya duyarsız politikalarının etkisini doğrudan hissetmektedirler. Bu yüzden uluslararası çevrelerce Ezidi yerleşim yerlerinin boşaltılmasının, çoluk çocuk fark etmeden sivillerin toplu olarak infaz edilmesinin ve kadınlara yönelik işlenen insanlık dışı cinsel suçların bir soykırım olduğu kabul edilmelidir.”

Sayyiğit, “Halkların iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) inisiyatif alarak halkları birbirine yakınlaştırmak için devreye girmesi anlamlı olacaktır. Çünkü söz konusu katliamların TBMM tarafından ‘Ezidi Soykırımı’ olarak tanınması, halklar ve inançlar arasında bir hoşgörünün gelişmesini sağlayacaktır. Bu aynı zamanda insani ve vicdani bir vazife olarak siyasetçilerin karşı karşıya oldukları önemli bir sınamadır” dedi.

HDP'DEN EZİDİ SOYKIRIMI'NI TANIMA ÇAĞRISI

Öte yandan Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından yapılan açıklamada, "9 yıl önce katliamcı IŞİD tarafından dünyanın gözleri önünde Ezidi halkı soykırıma uğratıldı, kadınlar ve çocuklar köle pazarlarında satıldı. Katliamda yaşamını yitirenleri, halkını savunmak için toprağa düşenleri saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm toplumu bu soykırımın tanınması ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.