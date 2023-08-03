Politika

Filistin: Biden yönetimi hayal kırıklığı, Çin’e yöneliyoruz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını ve ülkesinin giderek daha fazla “Çin’e yöneldiğini” söyledi.
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki
ortadoğu Filistin ABD eleştiri Çin

HABER MERKEZİ

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Riyad el-Maliki, “Başkan Biden’ın verdiği sözlerin üzerinden üç yıl geçti ancak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ve Doğu Kudüs’teki hastanelere yönelik mali destekten başka bir şey görmedik” dedi.

Maliki, ABD yönetiminin pozisyonuna dair “ülkesinin karamsarlığını” dile getirerek, “Biden yönetiminin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını” aktardı.

Filistin’in, destek bulmak için “Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen Çin’e giderek daha fazla yöneldiğine” işaret eden Maliki, şunları kaydetti:

“Çin, sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da Ortadoğu’daki varlığını artırmak istiyor. Dünyanın birçok ülkesi de çok önemli bir küresel oyuncu haline gelen Çin’in desteğini istiyor.”

Maliki, Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinde ABD’nin rolüne işaret ederek, “Ortadoğu’da bir barış süreci yok. Eğer gelecekte bu olursa, neden diğer ülkelerin yanında Çin de yer almasın?” diye konuştu.

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