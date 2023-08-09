Mardin, Erzurum, Malatya ve Şırnak’ta trafik kazaları: 1 can kaybı, 8 yaralı

HABER MERKEZİ

Mardin'de, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mahsum Kartal'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kızıltepe ilçesinin kırsal Kaynarca Mahallesi'nde, Musa Çakıl'ın idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Hadice ve Gülistam Çakıl yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ERZURUM

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Namet A. yönetimindeki 25 SE 786 plakalı kamyonet, Çat-Erzurum kara yolu üzerindeki şehir hastanesi önünde, Adem D. idaresindeki 25 NF 709 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kamyonet refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MALATYA

Malatya'da iki kamyonet, otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğünde V.Ö. idaresindeki 44 ES 141 plakalı otomobil, C.E. yönetimindeki 42 AD 882 plakalı minibüs ve M.G. kontrolündeki 44 EB 879 plakalı kamyonet ile İ.A. idaresindeki 23 DE 677 plakalı kamyonet çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.T. ve M.Y.G. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ŞIRNAK

Şırnak’ta devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

N.B. (46) yönetimindeki 56 AL 223 plakalı traktör, merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra traktörde bulunan K.B, F.B. ve Berfin B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında sıkıştığı yerden çıkarılan Berfin B. ile diğer yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Berfin B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Kaynak: AA)