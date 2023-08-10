Politika

Rusya Zaporijya kentine saldırı düzenledi: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Arşiv (Foto: AFP)
Arşiv (Foto: AFP)
dünya Ukrayna Zaporijya

HABER MERKEZİ

Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu yangın çıktığını aktaran Klimenko, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Klimenko, "Zaporijya'ya saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini vurgulayarak "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir" ifadesini kullandı.

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