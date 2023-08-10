Malatya’da 5.3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 20.48'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 7 kilometre altında kaydedilen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Deprem Elazığ, Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin "Bir metruk bina yıkıldı. Bir çocuğumuz hafif yaralı. Birkaç tane daha yaralı ihbarı aldık" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bugün 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremin derinliği 16,81 kilometre olarak açıklanmıştı.