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Bulgaristan ormanlarında hayatını kaybeden 3 gencin naaşı Erbil’e getirildi

Geçtiğimiz ay Bulgaristan ormanlarında hayatını kaybeden Duhok ve Süleymaniye nüfusuna kayıtlı 3 gencin cenazesi Kürdistan Bölgesi'ne ulaştı.
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kürdistan Bulgaristan Erbil

ERBİL (K24)

Geçtiğimiz ay Bulgaristan ormanlarında hayatını kaybeden Duhok ve Süleymaniye nüfusuna kayıtlı 3 gencin cenazesi Kürdistan Bölgesi'ne ulaştı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatının ardından geçtiğimiz ay Bulgaristan ormanlarında hayatını kaybeden Duhok ve Süleymaniye nüfusuna kayıtlı 3 gencin cenazesi Uluslararası Erbil Havalimanı'na ulaştı.

Dindar Muhammed ile Rekewt Abdulbaki Fethi’nin naaşları Duhok’a gönderilirken, Zanyar Ali Kerim’in naaşı Süleymaniye’ye gönderildi.

Söz konusu gençler yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmek üzere Bulgaristan ormanlarında kaldıkları sırada hayatlarını kaybetmişlerdi.

 

 

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