Nusaybin'de 3 aracın çarpıştığı kaza sonrası patlama

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Olay, saat 01.00 sıralarında Nusaybin Yeniköy mevkiinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştı.

Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülürken, yol trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: İHA)