Politika

Alman Sol Parti milletvekili Türkiye'de gözaltına alındı

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alınan Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesi üzerine serbest bırakıldı.
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HABER MERKEZİ

DW Türkçe’nin aktardığına göre Alman Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Antalya Havalimanı'nda bir süreliğine gözaltına alındı.

Uçağı 3 Ağustos tarihinde saat 15 sularında Antalya Havalimanı'na inen Akbulut, pasaport kontrolü sırasında milletvekili olduğunu belirtmesine rağmen gözaltına alındı.

Hakkında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Akbulut, birkaç saat süreyle havaalanında tutuldu.

Ardından karakola götürülen ve sağlık kontrolünden sonra Savcılığa çıkarılan Akbulut, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın araya girmesiyle gece saat 23.00 sularında salıverildi. Akbulut'a hakkındaki "davanın silindiği ve yakalama kararının kaldırıldığı" açıklandı.

Soruşturmanın Akbulut'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar ve konuşmalar nedeniyle, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatıldığı öğrenildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung konuyla ilgili haberinde Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Antalya Konsolosluğu'nun Akbulut'la yakın iletişim halinde olduklarını yazdı. Gazete Alman hükümetinin "üst düzeyde farklı kanallardan" olaya müdahil olduğunu ve Türkiye Adalet Bakanlığı'nın da devreye girdiği kaydetti.

Medyada çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Akbulut, "Bu olay, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı olmadığını bir kez daha gösterdi. Ama endişelenmeyin! Hakkımda yakalama kararı çıkartarak beni sindiremeyeceksiniz" dedi.

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