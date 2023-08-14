Politika

Başbakan: Yetkililerin başlıca görevi Kürdistan halkına hizmet etmektir

Başbakan Mesrur Barzani, “Hükümet kurumları vatandaşa eşit hizmet sunmalı. Yetkililerin başlıca görevi Kürdistan halkına hizmet etmektir” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Duhok

DUHOK (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Duhok’ta bazı yoksul mahalleleri ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yapan Başbakan, şunları kaydetti:

“Bugün Duhok kentinin bazı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların şikayet ve taleplerini yakından dinlemekten büyük memnuniyet duydum. Hükümet kurumları vatandaşa eşit hizmet sunmalı, hiçbir mahalle ve bölge arasında ayrım yapmamalı. Yetkililerin başlıca görevi Kürdistan halkına hizmet etmektir.”

Öte yandan Başbakan, ziyaretin amaçlarından birinin de hizmet ulaşılamayan yerlerin tespit edilmesi olduğunu söyleyerek su, elektrik, sağlık ve eğitim gibi hizmetlerin her yere ulaşması gerektiğini vurguladı.  

Duhok Valisine de talimat veren Başbakan Mesrur Barzani, hizmet ulaşılamayan mahallelerde daha fazla çalışma yapmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan ayrıca yasadışı eylemlerin önlenmesi konusunda da vatandaşlarla işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Duhoklular ise, Başbakan Mesrur Barzani’ye, sorunlarını ve taleplerini dinlediği için teşekkür etti.

 

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