Altan Tan: PKK silahla bir yere varamaz

DİYARBAKIR (K24)

Kürt siyasetçi ve eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekilli Altan Tan K24’e konuştu.

Tan, silahlı mücadele döneminin sona erdiğini ifade ederek, 39 yıllık PKK savaşının bir çözüm getirmediğini söyledi.

Silahlı mücadele döneminin geride kaldığını, yasal ve demokratik yöntemlere mücadele edilmesi gerektiğini belirten Altan Tan şunları söyledi:

“Türkiye’de PKK ya da başka bir parti silahla Türkiye’ye baskı kuramaz. Şu an demokratik kanallar açıktır. Türkiye Meclisinde partiler var, insanlar her fikrini dile getirebilir. Şu an demokrasi ve meclis dışında diğer tüm yollar kapalıdır. Başka türlü sonuç almak mümkün değildir. Silahlı mücadele dönemi geçmiştir. Kürtlerin Türkiye’deki mücadelesi legal ve yasal olarak parlamentoda sürmelidir.”