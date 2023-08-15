Politika

Altan Tan: PKK silahla bir yere varamaz

Altan Tan, yaptığı açıklamada PKK’nin silahlı mücadeleyle Türkiye’ye baskı yapamayacağını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Altan Tan PKK silahlı mücadele

DİYARBAKIR (K24)

Kürt siyasetçi ve eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekilli Altan Tan K24’e konuştu.

Tan, silahlı mücadele döneminin sona erdiğini ifade ederek, 39 yıllık PKK savaşının bir çözüm getirmediğini söyledi.

Silahlı mücadele döneminin geride kaldığını, yasal ve demokratik yöntemlere mücadele edilmesi gerektiğini belirten Altan Tan şunları söyledi:

“Türkiye’de PKK ya da başka bir parti silahla Türkiye’ye baskı kuramaz. Şu an demokratik kanallar açıktır. Türkiye Meclisinde partiler var, insanlar her fikrini dile getirebilir. Şu an demokrasi ve meclis dışında diğer tüm yollar kapalıdır. Başka türlü sonuç almak mümkün değildir. Silahlı mücadele dönemi geçmiştir. Kürtlerin Türkiye’deki mücadelesi legal ve yasal olarak parlamentoda sürmelidir.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv