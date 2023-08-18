ABD’den Ukrayna’ya F-16 gönderilmesine onay

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına birer mektup göndererek, pilot eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın talep ettiği F-16'ların transfer onayının hızlandırılması için iki ülkeye güvence verdi.

Blinken mektupta "ABD'nin hem F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya transferine hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine tam destek verdiğini ifade etmek için yazıyorum" ifadelerini kullandı.,

Blinken, Reuters haber ajansı tarafından görülen mektupta Ukrayna'nın devam eden Rus saldırganlığına ve egemenlik ihlallerine karşı kendini savunabilmesi kritik önemini koruduğunu belirtti ve F-16 transferine ilişkin taleplerin onaylanmasının "Ukrayna'nın ilk pilot grubu eğitimlerini tamamlar tamamlamaz yeni kabiliyetlerinden tam olarak yararlanmasına olanak sağlayacaktır" diye yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden Mayıs ayında Ukraynalı pilotların F-16'larla eğitim programlarını onaylamıştı. Danimarka'daki eğitimin yanı sıra Romanya'da da bir eğitim merkezi kurulması öngörülüyor.

F-16’LAR NE KADAR İŞLEVSEL OLACAK

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy İhnat bir Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada Kiev'in F-16 savaş uçaklarını bu sonbahar ve kış kullanamayacağını belirtmişti.

Amerikalı yetkililer de özel yorumlarında, Rusların hava savunma sistemleri ve Ukrayna üzerindeki tartışmalı hava sahaları dikkate alındığında, F-16'ların Ukrayna'nın mevcut karşı savunmasına çok az katkı vereceği ve savaşın seyrini değiştirmesinin beklenmediğini bildirmişti.

Ukrayna, Rus güçlerinin hava üstünlüğüne karşı Amerikan yapımı F-16'ları talep ediyor; Danimarka ve Hollanda da ABD'den resmi onay bekliyordu.

Amerikan yapımı savaş uçaklarının müttefiklerinden Ukrayna'ya transferi için ABD'nin onayı gerekiyor.