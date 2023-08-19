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Irak’ta bir Fransız subayı hayatını kaybetti

Irak’ta bir Fransız subayının trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği, bir askerin de yaralandığı bildirildi.
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Irak Irak Fransa

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron dün akşam yaptığı açıklamada, Irak’ta Irak silahlı kuvvetlerini eğitmekle görevli bir Fransız subayının, görev sırasında trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, Baptiste Gauchot isimli teğmenin aracının kontrolden çıkması sonucu yaşanan kazada ağır yaralandığı kaydedildi. Erbil’deki hastanede ameliyata alınan Gauchot’un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Ağır yaralanan diğer askerin de Bağdat Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Élysée Sarayı, Cumhurbaşkanı Macron’un, Fransız askerin ölüm haberini derin üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı, Irak halkı ve yönetimine desteğini yineleyerek, Fransa’nın Irak’la çalışmaya ve terörle mücadele silahlı kuvvetleri eğitmeye devam edeceğini vurguladı” denildi.

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