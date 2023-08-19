Ekonomi

Kürdistan Bölgesi - İran Ekonomi ve Ticaret Konferansı düzenleniyor

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SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’de iki taraftan da yetkililerin katılımıyla Kürdistan Bölgesi - İran Ekonomi ve Ticaret Konferansı düzenleniyor.

K24 muhabiri, bu sabah başlayan konferansın, akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Şeyh Abdurrahman, konferansta yaptığı konuşmada, “Yıllık ticaret hacmi 6 milyar dolan olan Kürdistan Bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Mustafa Şeyh Abdurrahman, İran ile olan ilişkileri günden güne geliştirmek istediklerini vurgulayarak, “İran’la uzun bir sınırımız var ve ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

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