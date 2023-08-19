BM'den Kuzey Kıbrıs'a sert uyarı

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BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kıbrıs güvenlik güçleri ile BM barış gücü askerleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı açıklamada, barış gücü askerlerine yönelik saldırıyı kabul edilemez olarak kınadığını ve bunun uluslararası hukuka göre ciddi suç teşkil edebileceğini kaydetti.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' tarafından BM barış gücü askerlerinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayları kınadığı belirtildi.

Açıklamada, barış gücü askerlerinin yetkileri uyarınca bölgedeki izinsiz inşaat faaliyetlerini engelledikleri kaydedildi.

Açıklamanın devamında Guterres'in "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini vurguladığı" ifade edildi.

Guterres'in, Kuzey Kıbrıs tarafına barış gücü askerlerinin yetkilerine saygı göstermesi ve personel ve teçhizatını 'derhal' tarafsız bölgeden çekmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Reuters ajansının görüntülerinde, Barış Gücü mensuplarının Kıbrıs Türk polis ve askeri üniformaları giyinmiş kişilerce itilip kakıldığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca BM'ye ait kamyonlar, beton engeller ve dikenli tellerin buldozerlerle yerinden kaldırıldığı da görülüyor.

BM misyonu Perşembe günü Kıbrıs Türk yönetimine "BM tampon bölgesi içinde izinsiz inşaat faaliyetlerinden kaçınmaları" uyarısında bulunmuştu.

BM bunun ardından Cuma günü Türkçe Pile, Rumca Pyla olarak bilinen köyden başlayıp tampon bölgeden de geçen ve izinsiz olduğunu belirttiği yol inşaatını durdurmaya çalışan Barış Gücü mensuplarının saldırıya uğradığını duyurdu.

BM açıklamasında, "BM Barış Gücü'nün güvenliğine yönelik tehditler ve BM'ye ait malzemeye zarar verilmesi kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'saldırı' olarak nitelediği olayı kınadı. Benzer bir kınama mesajı da ortak bir açıklama yapan İngiltere, Fransa ve ABD'den geldi.