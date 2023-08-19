KDP-S Genel Sekreteri İsmail: PYD Kürt diyaloğunu engelliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokratik Partisi-Suriye (KDP-S) Genel Sekreteri Muhammed İsmail, partiye ait ‘Kürdistan’ gazetesine verdiği söyleşide, Rojava’da ENKS ile PYNK arasında başlayan daha sonra durdurulan Kürt diyaloğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ENKS ile PYNK arasındaki Kürt diyaloğunun Kürtler için önemli bir adım olduğunu belirten KDP-S Genel Sekreteri İsmail şunları söyledi:

“Kürtlerin birlik ve beraberliğine olumlu bir hava katmak için Kürt diyaloğu önemli bir adımdı ve barışı arayan Kürtler buna büyük önem veriyordu. Diyaloğun temelinde Duhok Anlaşmasının olmasının yanı sıra, ABD tarafının hem garantör olması hem de ABD sayesinde iyi bir adımın atılmış olması olumluydu. Ancak PYD görüşmeler başarılı olmasın diye engeller çıkartıyordu. PYD, ABD'nin bölgede diplomatik temsilcisinin olmamasını ve Washington'daki iktidarın Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmesini fırsat bilerek ilk üç ayda Kürt partilerinin bürolarını yakmaya çalışmış ve üyelerini tutukluyordu. Müzakereleri aksatmak için ENKS liderleri aleyhine propagandalarda bulundu.”

İsmail, konuşmasında, “ABD’liler diyaloğu yeniden başlatmaya çalıştıktan sonra ENKS, ABD tarafına ve Sayın Mazlum Abdi’yi ki onu PYD garantörü olarak kabul edip imzaladığı altı maddelik bir garanti belgesi sundu, ancak PYD’yi müzakere masasına getiremediler” dedi.

KDP-S Genel Sekreteri ayrıca, "ABD tarafı ilgili taraflarla halen müzakere ediyor ancak PYD’yi anlaşmayı kabul etmeye zorlayacak bir baskı yok. Çünkü PYD, Kürt tarafıyla yapılan anlaşmayı ve işbirliğini kabul etmiyor ve buna inancı yok" şeklinde konuştu.

KÜRT DİYALOĞU

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürt Ulusal Birlik Partileri (PYNK), ABD, Kürdistan Bölgesi ve DSG'nin desteğiyle Kasım 2019'da Kürt birliği ve ENKS'nin Rojava’da yönetime katılması için müzakereler başlamıştı. Müzakereler yaklaşık bir yıl sonra herhangi bir anlaşmaya varılmadan durduruldu.