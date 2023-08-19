Politika

Başkan Barzani, Duhok’ta: Siyasi partiler ulusal çizgiler üzerinde anlaşmalı

Başkan Mesud Barzani, siyasi partilerin ulusal çizgiler üzerinde anlaşmaları gerektiğini kaydederek, görüş ayrılıklarına rağmen Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü korumaları gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Mesud Barzani KDP Duhok

DUHOK (K24)

Başkan Mesud Barzani, Duhok'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Badinan bölgesi teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Başkan Barzani burada yaptığı konuşmada, “KDP ayaklanmadan bu yana seçim yapma ve devrimci meşruiyetten anayasal meşruiyete geçme inisiyatifini ele almıştır. Seçimlere gidilmesi ve KDP’nin halkın güvenini kazanması gerekiyor” dedi.

KDP’nin durumu ve 14. Kongrede alınan kararlara değinen Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durumun mevcut ve gelecekteki aşamalarda karşı karşıya olduğu tehdit ve engellere dikkat çekti.

Başkan Barzani, Kürdistan'ın çıkarlarını düşünen herkesin seçim sürecine asla engel çıkarmayacağını söyleyerek, siyasi partilerin ulusal çizgiler üzerinde anlaşmaları ve görüş ayrılıklarına rağmen bölgenin statüsünü korumaları gerektiğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki ilişkilerin son 20 yıllık tarihine değinen Başkan Barzani, Irak'ın istikrara kavuşması için tüm tarafların anayasaya ve ortaklık, denge ve uzlaşı ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.

Başkan Barzani, gençler arasında vatanseverlik duygusunun derinleştirilmesi ve vatandaşlarda tehditler konusunda farkındalık yaratılmasına vurgu yaparak, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin desteklenmesi için çalışma çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından Başkan Barzani, teşkilat mensuplarının önerilerini dinleyerek, sorularını cevapladı.

 

 

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