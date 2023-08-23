Trump'ın ABD’nin en tehlikeli cezaevlerinden birine teslim olması bekleniyor

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla Georgia eyaletindeki dava için Perşembe günü teslim olması ve tutuklanması bekleniyor.

Trump karşı karşıya kaldığı suçlamalar hakkında savunma yapmak için bu yıl daha önce üç defa hakim karşısına çıktı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Ancak Georgia’daki süreç diğerlerinden farklı olabilir.

Cumhuriyetçi siyasetçi, New York, Florida ve Washington DC’deki mahkeme süreçlerinde özel muamele görmüştü.

Trump diğer suçlularla etkileşime girmek zorunda kalmamış, polis dosyası için fotoğrafı çekilmemişti.