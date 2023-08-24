Hakan Fidan Erbil’de

ERBİL (K24)

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat temaslarını tamamlamasının ardından gece saatlerinde başkent Erbil’e geldi.

Uçağı Erbil Uluslararası Havalimanı’na inen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Dış Politika Danışmanı Felah Mustafa ve Erbil Valisi Omed Xoşnaw karşıladı.

Fidan’ın bugün Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Salı akşamı Bağdat’a ulaşan Fidan, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Parlamentosu Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Fidan, Şii ve Sünni siyasi liderlerin yanı sıra Türkmen liderlerle görüşme gerçekleştirdi.