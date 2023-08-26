Politika

Rusya: Moskova’ya saldırı girişimi oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) başkent Moskova ve Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Moskova (Foto: AFP/Arşiv)
Moskova (Foto: AFP/Arşiv)
dünya Moskova saldırı girişimi

HABER MERKEZİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 03.00 sularında Ukrayna'nın Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA ile "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırının engellendiği aktarılan açıklamada, "İHA, Moskova bölgesinin İstra ilçesinde hava savunma sistemlerince imha edildi" ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı girişiminde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını kaydetti.

Tass Haber Ajansının havacılık servislerine dayandırdığı haberlerde, başkent Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğu, daha sonra uçuşların normale döndüğü aktarıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv