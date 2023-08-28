MSB: Operasyonda 1 asker arazide kayıp düşerek hayatını kaybetti

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarında PKK’ye karşı yürütülen "Pençe-Kilit Operasyonu" 27 Ağustos’ta Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık’un arazide kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

25 ve 26 Ağustos’ta da aynı bölgede iki askerin el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

18 Nisan 2022’de başlatılan “Pençe-Kilit Operasyonu” Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.