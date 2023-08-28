Suveyda’da protestolar: Şam ve Deyr ez-Zor’da güvenlik alarmı verildi

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Alman Haber Ajansı’na (DPA) konuşan eylemcilerden Eymen eş-Şufi, pazar günü Suveyda’nın kent ve kırsal kesimlerinde su, elektrik ve sağlık hizmetleri dışında tüm resmi kurumların tamamen kapatıldığını söyledi. Şufi, valilik binasına giden sokakların yanı sıra Baas Partisi’nin Suveyda şubesinin de kapatıldığını söyledi.

Görgü tanıkları ve Suwayda24 adlı haber sitesi tarafından aktarılanlara göre, Baas Partisi’nin Suveyda şubesinin girişine yeşil, kırmızı, sarı, mavi ve beyaz renkli beş çizgiden oluşan Dürzi bayrağı çekildi.

Şufi, Suveyda’daki oturma eylemlerinin devam edip etmediğiyle ilgili şunları söyledi:

Yüzlerce gösterici Kerame Meydanı’nda toplanırken, güney aşiretlerinin mensuplarından oluşan bir heyet bugün (dün) Suveyda’nın batısındaki Dera’ya gelerek oturma eylemine katıldı.

Suveyda’nın çeşitli bölgelerinde meydanlarda oturma eylemleri düzenlenirken yolların kapatılmasından dolayı çok sayıda eylemci şehir merkezindeki Kerame Meydanı'na ulaşamadı.

Oturma eyleminin organizatörlerinden Samir Sellum, güvenlik güçlerinin Suveyda’nın kent ve kırsal bölgelerinde oturma eylemi düzenlenen meydanlara yaklaşmadığını, bunun yanında güvenlik teşkilatlarına ait binaların da tamamen kapatıldığını söyledi.

Suveyda’daki protesto gösterileri ikinci haftasına girerken önce hayat şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan, ardından rejimin değişmesi ve Birleşmiş Milletler’in (BM) 2254 sayılı kararının uygulanması talepleriyle devam eden sloganların artmasıyla katılımcı sayısı da yükseldi. Suriye hükümetinin geçtiğimiz yıllardaki müttefikleri Rusya ve İran ile Suriye limanları, havaalanları ve arazi yatırımlarına ilişkin imzaladığı anlaşmalara ilişkin yeni talepler de dile getirilmeye başlandı. Al-Rased adlı haber sitesi tarafından yayınlanan bir video kaydında eylemcilerin, “Limanları, havaalanlarını ve arazileri geri istiyoruz” şeklinde slogan attıkları duyuldu.

FİTNEYE KARŞI UYARI

Öte yandan Güney Aşiretleri Birliği, ‘sivil barışa karşı oluşturulan terör hücrelerinin’ ortaya çıkmaya başlamasına karşı uyarıda bulunan bir bildiri yayınladı. Suwayda24 haber sitesi tarafından aktarılan ve barışçıl protesto gösterilerine katılan Cebel-i el-Arap’taki Bedevi aşiretlerinin evlatları adına yayınlanan bildiride, kader birliğine ve rejimin baskıcı kararlarının neden olduğu ekonomik bozulma karşısında sessiz kalınmaması vurgusu yapıldı.

REJİMİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERDE ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Dera’nın birçok noktasında gece protestolar devam ederken Şam’daki aktivistler, Suveyda ile ailevi ve sosyal bağları olan Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı başkent Şam'ın güneyindeki Cermana'da çekildiğini söyledikleri bazı fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda rejim karşıtı gösterilerin başlaması korkusuyla çok sayıda güvenlik personelinin sokaklara konuşlandırıldığı görüldü. Cermana'da bu ayın ortalarında hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırma kararlarını ve hayat şartlarının kötüleşmesini protesto eden onlarca gösteri düzenlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), rejimin kontrolü altındaki bölgelerde yoğun bir hareketliliğin olduğunu’ bildirdi. SOHR’un aktardığı bilgilere göre ‘rejim karşıtı protesto gösterileri düzenlenmesi’ endişesiyle Şam kırsalındaki Zakiye beldesinin girişinde yeni bir askeri kontrol noktası kurulurken et-Tayyibe ve el-Mukeylebe beldelerinden de askeri takviyelerde bulunuldu. Bunun yanında Artuz el-Beled, Cisru er-Reis’il-Baramke, es-Sumeriyye ve başkent Şam'da direniş karşıtı broşürler dağıtıldı. SOHR, cuma günü protesto gösterilerini önlemek amacıyla Cermana’da Baas tugaylarının yoğun bir şekilde konuşlandırıldıklarının gözlemlediğini bildirdi.