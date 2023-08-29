Duhok’ta 16’ncı Üzüm ve Bal Fuarı 20 Eylül'de yapılacak

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Duhok Tarım Genel Müdürü Ahmed Cemil, Duhok Valisi Ali Teter’in desteğiyle bu yıl Family Mall alışveriş merkezinde 16’ncı Üzüm ve Bal Fuarı’nın yapılacağını söyledi.

20 Eylül’de başlayacak olan fuar, 4 gün sürecek.

Ahmed Cemil, fuara 35 çiftçi ve 35 bal üreticisinin katılacağını ve fuarla, özel sektör ile yerli ürünlerin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

Duhok Tarım Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre vilayet genelinde 125 üzüm çeşidi yetiştiriliyor ve yıllık üretim 35 bin tonu buluyor. Duhok vilayetinde yıllık üretilen bal miktarı ise 350’dan fazla.

Ahmed Cemil göre, bu yıl Kürdistan Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle bu yıl üretilen üzüm ve bal miktarında önceki yıla oranla düşüş bekleniyor.

Geçtiğimiz yılki fuara Başkan Mesud Barzani ve Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani’nin yanı sıra çok sayıda yetkili katılmıştı.

Geçen yılki festivalde bölgenin “örnek çiftçisi” olarak bilinen Muhammed Selim Berbuhari, Başkan Barzani’den çiftçilere daha fazla destek verilmesini talep etmişti. İki gün sonra da Başbakan Mesrur Barzani bölgeye giderek çiftçilerin taleplerini dinlemişti.