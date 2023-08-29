KDP’li parlamenter: Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın hiçbir maddesi uygulanmadı

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Grubu Üyesi Şerwan Duberdani, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ve KDP’nin Kerkük’e dönüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şu ana kadar Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın hiçbir maddesinin uygulanmadığını vurgulayan Şerwan Duberdani, “Bağdat sorunları çözmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

Duberdani, KDP’nin Kerkük’e dönüşünüyle ilgili şunları söyledi:

“Kerkük'te KDP bürolarının iade edilmesine karşı sokağa çıkanlar, bazı siyasi parti ve güvenlik güçlerine mensup kişilerdir ve sivil kıyafetle sokağa çıkıyorlardı. Bu, bazı siyasi partilerin KDP'nin Kerkük'e dönüşüne karşı olduğu anlamına da geliyor.”

“KDP her zaman Kerkük halkının yanında olmuştur” diyen Duberdani, “Umarım en kısa zamanda Kerkük'e döneriz ve Kerkük halkına daha çok hizmet ederiz” ifadelerini kullandı.

Irak Anayasası’nın 140. Maddesine ilişkin de konuşan KDP'li Duberdani, şunları kaydetti:

"Anayasanın 140'ıncı Maddesinin uygulanması için 140’ncı Maddeyi Uygulama Komitesi çeşitli toplantılar yaptı ve bazı kararlar aldı. Bunlardan biri, birkaç yıldır askıya alınan vatandaşlara tazminat verilmesiydi ama Kürdistan’daki Siyasi partiler meseleyi daha fazla takip edip ve denetlemeleri gerekiyor.”