TTB'den yeni varyant uyarısı: Covid-19 bitmedi

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TTB tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemisinin başlangıcının ardından üç buçuk yıl geçmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 16 Ağustos 2023 tarihine kadar dünyada 769 milyon 806 bin 130 kesinleşmiş vaka ve buna bağlı olarak 6 milyon 955 bin 497 ölüm meydana gelmiştir. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın toplam vefat sayısı olarak paylaştığı 102 bin 174 sayısına rağmen, Türk Tabipleri Birliği'nin fazladan ölüm çalışmalarının da gösterdiği üzere pandemi kaynaklı 300 binden fazla ölümün olduğunu biliyoruz" denildi.

TTB, salgın taramalarının neredeyse hiç yapılmadığı bu dönemde dünyadan gelen verilerin son aylarda Covid-19 günlük vaka sayısının 100 binin altında, ölüm sayısının ise binin altında olduğunu gösterdiğini, ancak salgının halen sürdüğünü belirtti.

Yeni varyantlara dikkat çeken TTB, "Dünya Sağlık Örgütü'nün izlemeye aldığı iki yeni Omicron alt varyantı; EG.5 (Eris) ve BA.2.86'dır. Bunlardan Eris tüm dünyada azalan taramalara karşın, salgında 'yaz piki'ne yol açmış ve hastaneye yatışlara da yansımıştır. Pirola olarak adlandırılan BA.2.86 ise 'hipermutant'tır. Aşı ve hastalıkla ilişkili bağışıklıktan kaçabileceği endişe vericidir. Önümüzdeki süreçte yeni varyantlar nedeniyle vaka sayılarının artabileceğinden bahsedilmektedir" ifadesini kullandı.

"AŞILANMAYA TEŞVİK ETMEK SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN GÖREVİ"

Türkiye'de Covid-19 aşısı ile iki doz aşılananların oranının yüzde 62,4 olduğunu belirten TTB, üç doz aşılananların oranını ise yüzde 33,1 olarak açıkladı.

2023 senesinde yapılan toplam Covid-19 aşısı sayısının yaklaşık 110 bin, Ağustos ayında ise bu sayının yalnızca bin civarında olduğunu vurgulayan TTB, "Öyle bir noktadayız ki, ülkedeki sağlık çalışanlarının dahi önemli bir kısmı Covid-19 aşılarından bazılarına güven duymamaktadır. Aşı kararsızlığı, önümüzdeki salgınlar için acil olarak başa çıkmamız gereken en önemli konulardan biri olarak karşımızdadır. Ülkedeki mevcut Covid-19 aşısı çeşitleri ve sayısı hakkında toplumu bilgilendirmek ve gerektiğinde aşılanmaya teşvik etmek Sağlık Bakanlığı'nın öncelikli görevidir" dedi.

"Covid-19 bitmedi, halen hayatımızda duruyor" diyen TTB, yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere toplumun hem Covid-19 hem de diğer bulaşıcı hastalıklardan korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. TTB, "Covid-19 salgını süresince yapılan hatalardan ders çıkarılıp aşı kararsızlığıyla mücadele dahil toplum sağlığına yönelik her türlü düzenlemenin toplumun da içinde olduğu şekilde yapılması gelecek için hayati önemdedir" ifadesini kullandı.