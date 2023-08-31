“Macron, Kasım ayında Kürdistan Bölgesi’ne gelecek”

ERBİL (K24)

Fransa Irak Araştırmaları Merkezi Direktörü Adil Baxewan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kasım ayı sonunda Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceğini söyledi.

K24’e konuşan Baxewan, Macron’un ziyaretin amaçlarından birinin de Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlığın sona erdirilmesi olduğunu kaydetti.

Macron’un 3. Bağdat Konferansı’na katılacağını bildiren Baxewan, "Fransa Cumhurbaşkanı, Bağdat'tan sonra Erbil'i ziyaret edecek ve Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkilileriyle görüşecek" dedi.

Baxewan,”Fransa, Erbil ve Bağdat'ın aralarındaki çözülmemiş sorunları bitirmesini istiyor. Bu nedenle Emmanuel Macron sorunları çözmek için hem Irak hem de Kürdistan Bölgesi hükümetlerinin yetkilileriyle birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin federal bütçe yasasındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak Bağdat'ın anlaşmalara uymak ve bütçe yasasını uygulamak istemediğini söyleyen Baxewan, Irak Başbakanı Sudani’nin yetkilerini gerektiği gibi kullanamadığını ve karar verme konusunda çok özgür olmayabileceğini bildirdi.

Baxewan, "Fakat Sudani’nin tarihteki en güçsüz Irak Başbakanı olarak anılacak kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum” diye devam etti.

Sadr’ın sonsuza kadar sessiz kalacağını düşünmediğini kaydeden Baxewan, Sadr’ın farklı bir biçimde siyasete döneceğini ifade etti.