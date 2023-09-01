Siirt’te 3,9 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Türkiye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt’te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak kayıtlara geçti.
NACİ GÖRÜR: BÖYLE DEPREMLER BEKLENEBİLİR
Sosyal medya hesabından depremi değerlendiren deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen depremlere dikkat çekti.
Görür'ün paylaşımı şu şekilde:
"Aydınlar, Siirt’te 4,1 deprem. 6 Şubat depremlerinden sonra Arap Levhasının kuzeye doğru hareketi Adıyaman- Hakkari bindirme hattını sıkıştıracaktı. Böyle depremler beklenebilir, sevgiyle."