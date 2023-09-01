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Siirt’te 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın açıklamasına göre Siirt merkezde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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kürdistan Deprem Siirt AFAD Naci Görür

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt’te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak kayıtlara geçti.

NACİ GÖRÜR: BÖYLE DEPREMLER BEKLENEBİLİR

Sosyal medya hesabından depremi değerlendiren deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen depremlere dikkat çekti.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Aydınlar, Siirt’te 4,1 deprem. 6 Şubat depremlerinden sonra Arap Levhasının kuzeye doğru hareketi Adıyaman- Hakkari bindirme hattını sıkıştıracaktı. Böyle depremler beklenebilir, sevgiyle."

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