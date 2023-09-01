Politika

Suriye’de rejime karşı geniş katılımlı protesto

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde Şam yönetimi aleyhine iki hafta önce başlayan protesto gösterilerine katılım her geçen gün giderek artıyor.
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HABER MERKEZİ

Fransız Haber Ajansı (AFP) yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, cuma günkü gösterilere şu ana kadarki en geniş katılımın gerçekleştiğini ve sokağa inen protestocuların sayısının 2 bini bulduğunu aktardı.

Gösteriye katılanların, “Esad defol” diyerek sloganlar attığı gözlendi.

Şam rejiminin kontrolündeki kentte, hükümetin 16 Ağustos’ta akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırmasından bu yana artan fiyatlara tepki olarak protestolar sürüyor.

Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilindeki gösterilere katılanlar genelde Kerame Meydanı'nda toplanıp, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın istifasını talep ediyor.

Şam yönetiminin akaryakıta zam kararı, Suveyda dışında Dera kentinde de protestolara yol açıyor.

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suveyda’da on binlerce genç zorunlu askerlik hizmetini reddediyor. Bu kentte Suriye ordusu varlığını sınırlı bir şekilde sürdürüyor.

İç savaş şu ana kadar 500 binden fazla insanın ölümüne yol açarken, milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

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