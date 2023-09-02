Deyr ez-Zor'da İran destekli gruplara hava saldırısı

HABER MERKEZİ

AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Deyr ez-Zor'un doğusundaki Elbukemal'dan Fırat nehrine uzanan Cisr Haşebi olarak bilinen köprü ve çevresinde İran destekli gruplar bir araya geldi.

Muhaliflere ait gözlemevine göre, ABD’ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı.

Araçlardaki unsurlardan ölü ve yaralıların olduğu ayrıca araçlardaki mühimmatların patladığı bilgisi alındı.

Deyr ez-Zor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yer aldığı biliniyor.

Deyr ez-Zor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü DAİŞ'in çekilmesinin ardından Suriye rejiminin eline geçti.

Suriye yönetiminin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyr ez-Zor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyr ez-Zor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

DEYR EZ-ZOR’DA ÇATIŞMALAR

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı “Ebu Xewla” ismiyle tanınan Ahmed El Xebil ve birkaç konsey üyesini Haseke’nin Giweran Mahallesi ve Sina Cezaevi yakınlarında tutuklaması üzerine çatışmalar başladı.

SOHR, çatışmaların 5’inci gününde 11 DSG’li ile Deyr ez-Zor Askeri Meclisi üyesi 20 silahlı aşiret mensubu ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Önceki gün de devam eden bir operasyon sırasında 5 DSG’linin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

DSG dün, Deyr ez-Zor’da 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.