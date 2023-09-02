Liderlik Koalisyonu’ndan KDP’nin Kerkük’e dönüşüne destek

KERKÜK (K24)

Liderlik Koalisyonu yetkilisi Halid Mefreci Kerkük’te düzenlediği basın toplantısında, “Kürdistan Demokrat Partisi’nin Kerkük’e dönüşünü destekliyoruz. Çünkü o da bir siyasi partidir ve kentteki siyasi süreçte yer alma hakkı vardır. Ancak dönüşün barış, siyaset ve yasalar yoluyla olmasını istiyoruz, siyasi tavırların çarpışmasına yol açmasını değil” dedi.

Mefreci, KDP’nin Kerkük’e dönmesine karşı gösteri düzenleyenlerin, olayı siyasi emellerine alet edip seçimlerde kullanmak istediğini belirten Mefreci, “Bu kötü bir şeydir ve krizleri derinleştirir” ifadesini kullandı.

Halid Mefreci, yaşanan sorunun bir an önce çözülmesi için Kerkük’teki siyasi parti ve güçlerle birlikte Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yle görüştüklerini kaydetti.

Sudani’nin sorunun çözümünde rol oynayıp siyasi tarafları razı etmesi gerektiğini belirten Iraklı siyasetçi, “Bu sorunun çözümü için önümüzde birçok seçenek var. Bunlardan biri sorunu mahkemeye taşımak. Mahkemenin gücü vardır, kritik konularda rol oynayabilir. Bu en iyi seçenek olabilir” diye konuştu.

Bir Sünni Arap koalisyonu olan Liderlik Koalisyonu, Hamis Hancer’in Siyade ve Muhammed Halbusi’nin Takaddum Koalisyonu tarafından Kerkük’teki seçimler için oluşturuldu ve liderliğini Muhammed Temim yapıyor.

KDP’NİN KERKÜK’E DÖNÜŞÜNE KARŞI PROTESTOLAR

KDP’nin Kerkük’te 33 bürosu bulunuyor ve hepsi de boşaltılmıştı. Ancak kentteki KDP Yönetim Kurulu ana binası hali hazırda Kerkük Operasyonlar Komutanlığı’nın işgali altında bulunuyor.

16 Ekim 2017’de bir Kürt gücünün Haşdi Şabi’yla yaptığı anlaşma sonucunda Kerkük teslim edildi. KDP de tüm bürolarını boşaltıp kenti işgal altında olarak tanımladı. Sudani hükümetinin kurulmasının ardından KDP Kerkük’e yeniden dönmek istiyor.

18 Aralık’ta Irak’ta il meclisi seçimlerinin yapılması bekleniyor. 2005’ten bu yana seçimlerin yapılmadığı Kerkük’te de sandıklar kurulacak. KDP seçmenleri yerine oy kullanma çabası içinde olan Kerkük’ün dayatmayla atanan yönetimi ve bazı çevreler, KDP’nin Kerkük’e dönüşünden rahatsız. Bu amaçla çadır kurup protestoda bulunan bu çevreler, Kerkük-Erbil yolunu da birkaç kez trafiğe kapattı.

2005’te Kürdistani taraflar Kerkük’te seçimlere Kardeşlik Listesi’yle girmiş ve il meclisindeki 41 sandalyeden 26’sını kazanmıştı. 16 Ekim 2017 olaylarından sonra ise dayatmayla atanan Arap vali, tüm yetkileri gasp etti.