'ABD Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderecek'

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Reuters haber ajansının aktardığına göre, söz konusu tartışmalı mühimmat, zırhları delebiliyor.

Ajans, gördüğünü ifade ettiği bir belgeye ve ABD'li iki yetkiliden alınan iki ayrı teyide dayandırdığı haberinde, Ukrayna'ya gönderilmek üzere gelecek hafta açıklanacak yeni askeri yardım paketinde seyreltilmiş uranyumlu mühimmat da olduğunu yazdı. Verilen bilgiye göre, bu mühimmat, ABD'nin Abrams tanklarından ateşlenebiliyor.

İNGİLTERE DAHA ÖNCE GÖNDERMİŞTİ

Konuya aşina bir kaynak, söz konusu mühimmatın gelecek haftalarda Ukrayna'ya sevk edilmesinin beklendiğini söyledi. Bir diğer yetkili ise açıklanacak yardım paketinin değerinin, içinde bulunacak teçhizat ve malzemeye göre 240 ile 375 milyon dolar arasında olacağını aktardı. İki yetkili de paketin içeriğine halen son şeklinin verildiğini kaydetti.

Beyaz Saray ise Reuters'ın konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

İngiltere, 2023 yılının başında Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat gönderse de bu, ABD'nin ülkeye ilk mühimmat sevkiyatı olacak. ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararının ardından bu adımının da tartışma yaratması bekleniyor.

SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇMASINDAN ENDİŞELENİLİYOR

Misket bombasına benzer şekilde seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın kullanımı da Uranyumlu Silahları Yasaklamaya Yönelik Uluslararası Koalisyon gibi çeşitli kurum ve örgütlerce eleştiriliyor. Bu mühimmatın bedene ağız ya da nefes yoluyla alınması durumunda kanser ve doğum kusurları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydediliyor.

Seyreltilmiş uranyum doğal olarak oluşan uranyumdan çok daha az radyoaktif olsa da partikülleri çok uzun süre kalabiliyor. ABD, bu mühimmatı yoğun olarak 1990 ve 2003 Körfez Savaşları'nda ve 1999 yılında NATO'nun Yugoslavya'ya yönelik bombardımanında kullanmıştı.