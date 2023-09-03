Akre’de Yerli Ürünler Festivali düzenleniyor

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Festival Direktörü Aras Hamid, festivalin bugün saat 16.00’da Reza Caddesi’nde yapılacağını ve yerli ürünlere özgü olacağını söyledi.

Yerli ürünlerin pazarlanmasını amaçlayan festival, Duhok Valiliği öncülüğünde Duhok Tarım Müdürlüğü ve Akre Kaymakamlığı işbirliğiyle yapılıyor.

Aras Hamid, festivalde Akre’de yetiştirilen incir, pirinç, sumak, tahin ve süt ürünlerinin sergileneceğini belirtti.

Tarım ürünleri açısından zengin bir bölge olan Akre’de bu dönem sebze ve meyve ürünleri bolluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde ürünlerini toplayan çiftçiler, sebze meyve hallerinde satışa sunuyor.